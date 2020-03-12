Архангельск, , 21:21 — REGNUM Основной закон нашего государства доказал свою эффективность, но настало время внести некоторые корректировки. Об этом заявила председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева, комментируя федеральный закон о поправке к Конституции РФ.

«Сейчас в Конституции отражены основные запросы общества на перемены, восстановление социальной справедливости, уважение к человеку, своей стране и ее истории. Мы живем в мировом пространстве, и важно было определить роль и миссию России в международном сообществе. Это сохранение исторической правды, запрет на фальсификацию истории, защита общечеловеческих и семейных ценностей, которые дороги россиянам», — заявила Прокопьева.

Она отметила, что предложенные изменения охватывают разные стороны жизни: государственное и политическое устройство, закрепление суверенитета страны, социальных гарантий для людей труда и пенсионеров, права на доступную медицинскую помощь, поддержка нашего культурного наследия, содействие институтам гражданского общества.

«Очень важно, что провозглашено единство публичной власти, и в эту систему встроены муниципалитеты. Сегодня у них много полномочий и задач, но нет механизмов их решения, — подчеркнула она. — Конституция ужесточает требования к людям, стоящим у власти, — от президента и председателя правительства до губернаторов, депутатов, прокуроров и судей. Это запрет на двойное гражданство или вид на жительство, счета в зарубежных банках. Если человек готов служить своей стране — он не должен иметь интересов за рубежом».

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня на внеочередной сессии депутаты Архангельского областного собрания одобрили законопроект о поправках в Конституцию. Не поддержали изменения члены КПРФ.