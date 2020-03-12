Алжир, , 21:04 — REGNUM Оппозиционное движение Алжира «Хирак» не стало объявлять об отмене регулярных пятничных протестов, несмотря на эпидемию уханьского коронавируса, 12 марта сообщает агентство Reuters.

Оппозиция Алжира проводит марши протеста каждую неделю с февраля 2019 года. Неизвестно, как власти Алжира отреагируют на очередную акцию в ситуации эпидемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 12 марта власти Алжира сообщили о первой смерти от коронавирусной инфекции в стране. Из-за эпидемии в Алжире запрещены массовые мероприятия и закрыты школы.

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