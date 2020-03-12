Симферополь, , 22:49 — REGNUM Добыча песка на северо-западном побережье Крыма привела к экологической катастрофе. Ущерб был оценен в 52 млн рублей. Глава Республики Крым Сергей Аксенов готов инициировать возбуждение уголовного дела против лиц, нанёсших экологический ущерб при добыче песка в Раздольненском районе Республики.

Сергей Аксеновзаявил следующее:

« Я считаю, что наглецов надо учить. Здесь уже принципиальная ситуация, раз мы уже вышли на «тропу войны», ее нужно доводить до конца. Все должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатств о».

Бакальская коса является особо охраняемой природной территорией. На её территории расположен ландшафтно-рекреационный парк «Бакальская коса». Площадь косы фактически тает на глазах: в 2018 году площадь песчаной насыпи уменьшилась на 8 гектаров, в 2019 году коса потеряла 14,5 гектаров. В начале 2020 года Бакальская коса оказалась размыта — исчезла грунтовая дорога, вместо архитектурного гения природы остались маленькие островки.

Село Стерегущее, находящееся в начале косы, не является популярным местом отдыха, тем не менее несколько десятков лет на его пляжах и других пляжах косы отдыхали тысячи туристов. Пологий песчаный берег и бухта с теплой водой были идеальным местом отдыха для родителей с детьми. Теперь на её месте образовалась огромная промоина, изменившая подводные течения, которые прибивают морскую траву и мусор к остаткам насыпи, в результате экологически чистые песчаные пляжи превратились в болото.

По данным Крымских СМИ, добычу песка производило ООО «Экоюжгеоразведка». Проверкой правомерности работ по добыче песка на косе лично занимается глава МВД Крыма Павел Каранда. Лицензия на добычу, выданная Федеральным агентством по недропользованию, приостановлена в 2019 году.

В конце февраля 2020 года Росприроднадзор обратился в суд с иском о незаконной добыче песка в отношении ООО «Экоюжгеоразведка».

20 февраля 2020 года Совет министров Крыма подготовил изменения в закон «О недрах», направленные на решение проблемы добычи морского песка в районе Бакальской косы.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился в Федеральное агентство по недропользованию с просьбой аннулировать лицензию на добычу песка в районе ландшафтного парка «Бакальская коса» в северо-западной части полуострова.

Сегодня стало известно, что Роснедра отозвали лицензию на добычу песка на исчезающей Бакальской косе в Крыму.

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