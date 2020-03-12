Лебедянь, Липецкая область, , 20:55 — REGNUM В Липецкой области глава администрации города Лебедяни Алексей Хрипченко ушёл в отставку, сообщил портал Kursk.com.

Хрипченко подал заявление об увольнении по собственному желанию, а депутаты горсовета утвердили его решение на заседании 12 марта. Временно исполнять обязанности мэра будет его заместитель Антон Антонов.

Алексей Хрипченко был избран мэром Лебедяни в 2005 году и ушёл в отставку в 2008-м. Несколько лет проработав директором дорожной передвижной механизированной колонны «Лебедянская» филиала ЗАО «Липецкагродорстрой», в 2013 году он снова баллотировался на пост мэра, победил на выборах и с тех пор занимал этот пост.