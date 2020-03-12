Вашингтон, , 20:55 — REGNUM Иранские власти причастны к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), сообщил 12 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.

Трамп «Это был Иран. Это была повстанческая группировка, но, скорее всего, наиболее вероятно, что её мог поддерживать Иран».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта база проамериканской коалиции в Ираке была атакована ракетами, десять из которых разорвались на территории этого военного объекта.

Погибли два американца и один англичанин, ещё 12 военных были ранены. Американские военные уже обвинили в атаке шиитов, а глава Пентагона не исключил, что по Ирану может быть нанесён «ответный» удар.

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