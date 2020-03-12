Вашингтон, 12 марта 2020, 20:55 — REGNUM Иранские власти причастны к ракетной атаке на военную базу Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), сообщил 12 марта журналистам американский президент Дональд Трамп.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 марта база проамериканской коалиции в Ираке была атакована ракетами, десять из которых разорвались на территории этого военного объекта.
Погибли два американца и один англичанин, ещё 12 военных были ранены. Американские военные уже обвинили в атаке шиитов, а глава Пентагона не исключил, что по Ирану может быть нанесён «ответный» удар.
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