Вашингтон, , 20:46 — REGNUM Нанесение «ответного» удара США по Ирану не исключено после атаки на военную базу коалиции Эт-Таджи (провинция Салах-эд-Дин, Ирак), сообщает 12 марта Reuters.

Соответствующее заявление сделал американский министр обороны Марк Эспер, комментируя ракетную атаку 11 марта на Эт-Таджи, в результате которой погибли трое военнослужащих возглавляемой Штатами коалиции.

Дональдом Трампом]. Он дал мне полномочия делать то, что необходимо, в соответствии с его указаниями». Эспер «Я говорил с президентом [США]. Он дал мне полномочия делать то, что необходимо, в соответствии с его указаниями».

По словам главы американского военного ведомства, он не исключает никаких вариантов дальнейших действий, в том числе и удара по Ирану. Но этот вариант не основной, поскольку Пентагон пока «сфокусирован на группах», совершивших, вероятно, эту атаку на Эт-Таджи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возглавляющий американское центральное командование генерал 12 марта заявил, что Эт-Таджи атаковали, по итогам предварительного расследования, шииты.

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