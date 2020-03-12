Москва, , 21:10 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов прокомментировал отказ посольства Ливии принять обращение граждан России. Авторы обращения требуют поспособствовать освобождению незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме российского социолога Максима Мугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Парламентарий отметил, что такое поведение дипломатов — показатель нежелания приложить усилия к устранению существующей проблемы.

12 марта активисты, сочувствующие находящимся в плену российским специалистам, решили направить письмо в ливийскую дипмиссию. Авторы обращения требовали признать факт незаконности задержания Шугалея и Суэйфана, но их не пустили даже в здание посольства.

Депутат Госдумы рассказал, что члена Общественной палаты РФ и президента Фонда национальных ценностей Александра Малькевича пропустили в канцелярию ливийского посольства, где он передал письмо аналогичного содержания. Остальные граждане в посольство не попали.

Как сообщил Вострецов, он отправился к посольству с целью передать письмо, однако в посольстве закрыли двери и отказались принимать обращения.

Парламентарий отметил, что составил депутатский запрос, который на официальном уровне отправит в дипмиссию. Также Вострецов подчеркнул, что проблема задержанных в Ливии россиян будет поднята на парламентском уровне.

«Считаю, что, наверное, не самый правильный шаг, находясь на территории Российской Федерации, прятать голову в песок. Есть разные проблемы, мы понимаем, что функций у посольства недостаточно, чтобы разрешить эту ситуацию, но, по крайней мере, надо сделать дружественный шаг и попытаться что-то сделать. Это говорит о том, что посольство, которое находится здесь, никаких усилий не готово прикладывать к освобождению наших ребят», ― резюмировал депутат.

Также Вострецов отметил, что и гражданское общество проявило необычайную сплоченность в деле Шугалея и Суэйфана.