Москва, 12 марта 2020, 21:10 — REGNUM Депутат Государственной думы РФ Сергей Вострецов прокомментировал отказ посольства Ливии принять обращение граждан России. Авторы обращения требуют поспособствовать освобождению незаконно удерживаемых в ливийской тюрьме российского социолога Максима Мугалея и его переводчика Самера Суэйфана. Парламентарий отметил, что такое поведение дипломатов — показатель нежелания приложить усилия к устранению существующей проблемы.
12 марта активисты, сочувствующие находящимся в плену российским специалистам, решили направить письмо в ливийскую дипмиссию. Авторы обращения требовали признать факт незаконности задержания Шугалея и Суэйфана, но их не пустили даже в здание посольства.
Депутат Госдумы рассказал, что члена Общественной палаты РФ и президента Фонда национальных ценностей Александра Малькевича пропустили в канцелярию ливийского посольства, где он передал письмо аналогичного содержания. Остальные граждане в посольство не попали.
Как сообщил Вострецов, он отправился к посольству с целью передать письмо, однако в посольстве закрыли двери и отказались принимать обращения.
Парламентарий отметил, что составил депутатский запрос, который на официальном уровне отправит в дипмиссию. Также Вострецов подчеркнул, что проблема задержанных в Ливии россиян будет поднята на парламентском уровне.
Также Вострецов отметил, что и гражданское общество проявило необычайную сплоченность в деле Шугалея и Суэйфана.