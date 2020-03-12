Вашингтон, , 20:32 — REGNUM Ещё одна дочерняя структура российской государственной нефтяной компании «Роснефть» попала под санкции Вашингтона в отношении Венесуэлы, следует из сообщения министерства финансов США.

Речь идёт о зарегистрированной в Швейцарии компании TNK Trading International SA.

Как заявили в американском ведомстве, после введения в феврале санкций в отношении Rosneft Trading SA грузы венесуэльской нефти, ориентированные на эту компанию, были перенаправлены на TNK Trading International с целью обхода санкций США.

Напомним, швейцарсая брокерская компания Rosneft Trading SA, являющаяся структурой «Роснефти», и председатель совета директоров этой компании Дидье Касимиро в середине февреля были внесены в чёрный список США за «посредничество при продаже нефти из Венесуэлы по всему миру».

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