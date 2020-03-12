Вашингтон, , 20:27 — REGNUM Информация о том, что один из членов бразильской делегации, побывавшей в США, оказался заражён вирусом COVID-19, не обеспокоила американского президента Дональда Трампа, сообщили 12 марта в пресс-службе Белого дома.

Комментируя заявление бразильских властей, что новый коронавирус нашли у присутствовавшего на переговорах бразильца Фабио Вайнгартена, Трамп сказал:

«Скажем так, я не обеспокоен».

Напомним, Вайнгартен присутствовал на прошедших в США 7 марта переговорах Трампа с Жаиром Болсонару — его бразильским коллегой. О том, что Вайнгартен инфицирован COVID-19, стало известно 12 марта.

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