Москва, , 20:00 — REGNUM Все четверо заражённых коронавирусом жителей Москвы, о которых 12 марта сообщили в оперативном штабе, прилетели рейсом из итальянского Бергамо. Об этом сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

«Трое пациентов вернулись в Москву тем же рейсом из Италии, что и двое ранее заболевших. Пробы у них были взяты при отработке контактов этих пациентов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщается, трое пациентов проходят лечение в клинике в Коммунарке, ещё один госпитализирован в инфекционную больницу №2.

Помимо этого, был установлен и круг контактов госпитализированных: «Два родственника пациентов получают помощь в больнице в Коммунарке. Один человек направлен в обсервационный центр. Трое остались на домашнем карантине».

Также пассажиры рейса, на котором летели госпитализированные, находятся под наблюдением медиков.