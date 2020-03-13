Тегеран, , 08:41 — REGNUM 12 марта в своём твиттере министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал список, содержащий все потребности министерства здравоохранения его страны по борьбе со вспышкой COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Иранский медицинский персонал мужественно борется с коронавирусом на всех фронтах. Однако их усилия загнаны в тупик из-за огромного дефицита, вызванного ограничениями на доступ нашего народа к лекарствам/оборудованию», — написал глава МИД у себя в твиттере. Кроме того, Зариф отметил: «Вирусы не делают различий. И человечество тоже не должно».

Из-за драконовских санкций США в отношении Ирана страна сталкивается с трудностями в борьбе с вспышкой COVID-19. Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сообщил, что Иран делает все возможное в борьбе с новым коронавирусом, несмотря на отсутствие оборудования и объектов в достаточном количестве, что главным образом вызвано американскими санкциями.

Иранские официальные лица единодушно обвинили Соединенные Штаты в блокировании поставок продовольствия и медикаментов в Иран через их незаконные санкции. 12 марта Зариф направил письмо Генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором призвал отменить все санкции США в отношении Ирана.