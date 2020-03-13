Тегеран, , 08:42 — REGNUM 12 марта официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф в письме Генеральному секретарю ООН Антонио Гутеррешу призвал снять все односторонние санкции властей США, чтобы помочь успешно бороться с коронавирусом. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мусави написал в «Твиттере», что в своем письме, копия которого была разослана руководителям международных организаций и министрам иностранных дел всех стран, Зариф подчеркнул необходимость отмены всех незаконных односторонних санкций США, чтобы иметь возможность противостоять «заразному» вирусу.

Ранее утром Зариф объявил о том, что Центробанк Ирана попросил Международный валютный фонд (МВФ) помочь государству бороться со вспышкой коронавируса через «инструмент быстрого финансирования».

Инструмент быстрого финансирования обеспечивает быструю финансовую помощь, которая доступна всем странам-членам, сталкивающимся с острой потребностью в поддержании платежного баланса.