Тегеран, , 09:56 — REGNUM 12 марта посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Исламабаде Мохаммед Али Хоссейни встретился и провёл переговоры с министром водных ресурсов Пакистана Фейсалом Ваудой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Собеседники обсудили нынешний уровень двусторонних связей, а также возможности, имеющиеся у Ирана и Пакистана для укрепления отношений. Министр водных ресурсов Пакистана заявил, что Пакистан заинтересован в расширении сотрудничества с Исламской Республикой Иран в области управления водными ресурсами и строительства плотин.

Вауда также отметил, что Пакистан ценит свои связи с Ираном, которые имеют первостепенное значение для пакистанского руководства. Министр подчеркнул тесную близость двух соседних мусульманских стран, что идёт на благо мусульманского мира.

Иранский посол Хоссейни отметил нынешний уровень двусторонних отношений, особенно в политической и экономической сферах. Он подчеркнул, что Иран приветствует развитие отношений с Пакистаном во всех сферах. Дипломат также выразил готовность Ирана расширить техническое сотрудничество с Пакистаном в области управления водными ресурсами и строительства плотин.