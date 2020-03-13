Тегеран, , 08:43 — REGNUM Представитель Ирана в Гаагской Организации по запрещению химического оружия Али-Реза Каземи был избран заместителем главы Исполнительного совета ОЗХО консенсусом азиатских государств-членов. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 12 марта.

Обвинив Иран, представитель США выступил против выборов, заявив, что внутренние законы США не позволяют согласиться с назначением представителя страны, поддерживающей терроризм.

Али-Реза Каземи, посланник Ирана в ОЗХО, заявил, что США уже доказали, что они не уважают международное право и являются главными сторонниками террористических группировок и государственного терроризма, особенно на Ближнем Востоке.

Каземи также отметил, что власти США убили иранского генерала Касема Солеймани на иракской земле, что является прямым нарушением основных международных документов: Устава ООН и Международного пакта об экономических, гражданских и политических правах.

Иранский генерал-лейтенант Сулеймани и иракский Абу Махди аль-Мохаммед были убиты американской армией по приказу президента Дональда Трампа 3 января. Миллионы людей по всему миру вышли на улицы, чтобы почтить память двух героев и еще восьми военных, погибших в результате действий США.