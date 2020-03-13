Тегеран, , 08:20 — REGNUM 11 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что Иран делает все возможное в борьбе с коронавирусом, несмотря на отсутствие достаточного оборудования и объектов, главным образом вызванных американскими санкциями. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«Мы знаем, что Иран делает все, что в его силах … это то, что я оценил», — отметил Тедрос Аданом Гебреиесус на пресс-конференции в штаб-квартире организации в Женеве. Кроме того, генеральный директор ВОЗ подчеркнул: «Им нужно было много припасов, и … мы постарались поддержать их как можно сильнее, однако по-прежнему ощущается нехватка».

Заявление главы ВОЗ прозвучало через несколько часов после того, как иранское внешнеполитическое ведомство обвинило Соединенные Штаты в блокировании поставок продовольствия и медикаментов в Иран посредством незаконных санкций.

Эпидемия COVID-19 в Иране уже унесла 354 жизни при наличии более 9000 подтверждённых случаев заражения. Около 2959 человек выздоровели и были выписаны из больниц благодаря усилиям медицинского персонала страны.