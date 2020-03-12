Анкара, 12 марта 2020, 19:48 — REGNUM Об отмене турецким презентом Реджепом Тайипом Эрдоганом поездок за границу из-за ситуации с вирусом COVID-19 сообщает 12 марта Reuters.
По словам Ибрагима Калына, официального представителя Эрдогана, президент Турции временно отложил зарубежные визиты.
Также в стране со следующей недели закроются на карантин начальные и средние школы. На три недели будут закрыты вузы.
Напомним, в Турции зафиксирован один случай заражения новым коронавирсуом.
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