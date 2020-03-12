Архангельск, , 19:30 — REGNUM Губернатор Архангельской области Игорь Орлов, комментируя поправки к Конституции РФ, которые сегодня на внеочередной сессии одобрили депутаты областного собрания, отметил, что всецело поддерживает внесенные изменения. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор считает, что России необходимо сохранить традиционную семью и обозначить государство как единую русскую нацию.

«Исполнительная и законодательная власть поддержали важнейший законопроект — изменения в Конституцию России. Мы внимательно изучили этот документ. Сейчас главное — донести до людей всё таким образом, чтобы в день голосования им было понятно, что они выбирают, — заявил Игорь Орлов. — Голосование — это инициатива президента. Можно было бы принять эти поправки и без референдума, но Владимир Владимирович решил посоветоваться с гражданами России, получить народную оценку данных изменений. У меня нет никаких сомнений, что поправки будут приняты, поскольку они созданы для людей, для тех, кто любит свою страну».

Губернатор отметил, что людей должны затронуть те изменения, которые возвращают социальный статус государства, связанный с оплатой труда, пособиями, позиционированием нашей нации как единой нации русского народа.

«Обычно поправки в Конституцию вообще не подразумевают народного голосования. Поэтому все поправки будут представлены в бюллетене одним пакетом. Ведь Конституция — это единая система правил для страны, и пытаться выделить что-то конкретное — значит не видеть всей картины», — сказал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, голосование по поправкам к Конституции в Архангельском областном собрании не было единогласным: фракция КПРФ высказалась против внесения изменений.