Челябинск, , 19:27 — REGNUM Седьмой кассационный суд прекратил уголовное дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергея Давыдова. Таким образом он подтвердил решения предыдущих судов.

Рассмотрение кассации состоялось 12 марта. Прокуратура требовала отменить постановление Советского райсуда и возобновить уголовное дело. Но кассационный суд не стал этого делать.

Как сообщало ИА REGNUM, Сергей Давыдов обвинялся в злоупотреблении полномочиями. Несколько раз Советский райсуд Челябинска выносил постановления о взыскании с него судебного штрафа. Прокуратура настаивала на обвинительном приговоре, но отправить экс-чиновника за решётку так и не смогла.

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