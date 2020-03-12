Бишкек, , 19:27 — REGNUM Необходимо отправить школьников и студентов на досрочные каникулы и перенести учебу на летний период. Об этом заявил депутат Бактыбек Турусбеков, выступая на заседании парламента Киргизии, передает «Kaktus.media».

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По словам народного избранника, после того, как Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной инфекции, весь мир начал предпринимать беспрецедентные меры для борьбы с дальнейшим распространением этой болезни.

Также парламентарий призвал соотечественников не проводить торжества с участием большого количества людей.

«На тоях люди приходят, здороваются, вручают конверты, целуются. Прошу прощения у бизнеса, но это необходимая мера», — подчеркнул депутат Турусбеков.

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