Душанбе, , 19:25 — REGNUM По итогам прошедших парламентских выборов в Таджикистане с заявлением выступила миссия наблюдателей от Содружества независимых государств. Текст документа опубликован 11 марта на сайте исполнительного комитета СНГ.

В заявлении сказано о том, что в ходе состоявшихся выборов в нижнюю палату парламента Таджикистана, а также в местные органы власти были соблюдены все условия, необходимые для проведения мониторинга хода голосования состороны международных наблюдателей.

Сами выборы, как отметили члены миссии, прошли на высоком организационном уровне, открыто и гласно, соответствуют демократическим принципам их проведения.

По данным наблюдателей от СНГ, таджикистанские суды рассмотрели две жалобы — по выборам в местные органы власти (маджлисы народных депутатов). Отмечается, что по ходу выборов в нижнюю палату парламента (маджлиси намояндагон) заявлений в суды не поступало.

Под документом подписались члены миссии: С. Лебедев, Л. Калашников, М. Абдусаломов, Д. Кобицкий, Н. Арефьев, С. Мустафина, А. Гандымов, С. Сироткин, Е. Дмухайло, А. Эшимов, У. Иноятов.

Напомним, выборы прошли в Таджикистане 1 марта 2020 года. Явка составила 86,4%.

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