Москва, 12 марта 2020, 19:25 — REGNUM Поправки к Конституции дадут новый импульс развитию здравоохранения, а также будут способствовать приверженности здоровому образу жизни, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).
Поправка к Конституции о полномочиях органов местного самоуправления в обеспечении доступности медицинской помощи даст «основание формированию новой нормативно-правовой базы, которая теперь позволит муниципалитетам по возможности поддерживать свои больницы, поликлиники и ФАПы», рассуждает Морозов.
Кроме того, поправка о формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью закрепит приверженность к здоровому образу жизни.
«Без этой поправки успех общественного здравоохранения невозможен», — уверен Морозов.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед на заседании 11 марта одобрил поправки к Конституции. Предполагается, что 22 апреля пройдет общероссийского голосование, когда граждане примут решение о политическом и социальном будущем страны.
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