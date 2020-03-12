Москва, , 19:25 — REGNUM Поправки к Конституции дадут новый импульс развитию здравоохранения, а также будут способствовать приверженности здоровому образу жизни, считает глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

Поправка к Конституции о полномочиях органов местного самоуправления в обеспечении доступности медицинской помощи даст «основание формированию новой нормативно-правовой базы, которая теперь позволит муниципалитетам по возможности поддерживать свои больницы, поликлиники и ФАПы», рассуждает Морозов.

Кроме того, поправка о формировании культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью закрепит приверженность к здоровому образу жизни.

«Без этой поправки успех общественного здравоохранения невозможен», — уверен Морозов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед на заседании 11 марта одобрил поправки к Конституции. Предполагается, что 22 апреля пройдет общероссийского голосование, когда граждане примут решение о политическом и социальном будущем страны.

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