Москва, , 19:18 — REGNUM Польский политик сказал много относительно здравых вещей, однако не стоит забывать о том, что его послание рассчитано исключительно на российскую аудиторию, озвучено в интервью российскому изданию. Так депутат Госдумы, член комитета по международным делам Елена Панина («Единая Россия») прокомментировала заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о готовности Варшавы к нормализации отношений с Москвой.

«Россия остаётся для Польши одним из важнейших экспортных рынков, и в Варшаве, судя по всему, осознали, что резкое ухудшение межгосударственных отношений обязательно скажется и на положении в сфере экономических связей», — заявила Панина.

Вместе с тем депутат подчеркнула, что о каких-то позитивных изменениях в позиции Варшавы говорить пока рано.

«За последнее время Варшава предприняла столько враждебных действий в отношении России, что для восстановления баланса в двусторонних отношениях нужны не просто слова, а реальные действия Польши в принципиально ином, конструктивном направлении», — констатировала Панина.

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