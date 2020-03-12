Москва, , 18:56 — REGNUM Президент России Владимир Путин и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов в ходе телефонного разговора 12 марта обсудили сотрудничество двух стран в сфере энергетики. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере энергетики», — говорится в кратком пресс-релизе.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе болгарской стороны. Других подробностей о беседе в сообщении не приводится.

В свою очередь Бойко Борисов сообщил на своей странице в Facebook, что проинформировал российского лидера о ходе строительства болгарского участка газопровода «Турецкий поток».

По словам болгарского премьера, он также подтвердил «заинтересованность в продолжении сотрудничества с Россией в области природного газа при строгом соблюдении европейских правил».

Кроме этого, как сообщил Борисов, одной из тем разговора стала ситуация в Сирии. «Я подчеркнул, что только с дипломатией может быть решён конфликт в Сирии и последовавший за ним гуманитарный кризис», — написал премьер-министр Болгарии.