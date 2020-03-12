Москва, , 19:27 — REGNUM Депутата Московской городской думы Дарью Беседину («Яблоко») лишили права выступления. Решение было принято на внеочередном заседании Законодательного собрания столицы, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Беседина внесла 50 предложений к вопросу поправок к Конституции РФ, который рассматривается 12 марта на внеочередном заседании Мосгордумы. Суть поправок для СМИ не озвучили, однако отдельные оппозиционные депутаты назвали их «юмором», а представители «Единой России» сочли глумлением.

«Я считаю, что в тексте поданных поправок содержится заведомо ложная информация», — сказал председатель Мосгордумы Алексей Шапошников («Единая Россия»).

Вопрос о необходимости санкций в виде лишения возможности выступать до конца текущего заседания думы был поставлен на голосование. В итоге Беседину лишили возможности выступать. За это решение проголосовало 24 депутата.

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