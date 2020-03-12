Вашингтон, , 18:36 — REGNUM Индонезийские власти отказались от партии российских истребителей под давлением США, сообщает 12 марта Bloomberg.

Речь идёт о контракте на сумму $1,1 млрд, по которому Индонезия собиралась приобрести у России 11 истребителей Су-35. Кроме того, Джакарта отказалась от контракта с Китаем на приобретение патрульных кораблей (сумма сделки — $200 млн).

Ссылаясь на собственный источник, агентство заявило, что Джакарту вынудили к этому американские власти. Индонезию припугнули санкциями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 г. представитель МИД РФ заявил, что Вашингтон пытается санкциями помешать дружественным России странам сотрудничать с Москвой в военной и технической областях.

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