Москва, , 18:18 — REGNUM Предложенные для внесения в Конституцию поправки направлены на установление единых правовых основ на всей территории России, как следствие — и на создание одинаковой доступности социальных услуг для граждан. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 12 марта заявила руководитель благотворительного фонда «Дети-бабочки» Алёна Куратова.

«Предлагаемые поправки декларируют установление единых правовых основ на всей территории Российской Федерации и доступность этих основ всем гражданам, независимо от места проживания. Помимо этого правительство будет говорить об обязательной борьбе с дискриминацией инвалидов, о создании доступной среды, а также обеспечении участия НКО в формировании и реализации государственной политики», — заявила Куратова.

По её словам, поправками к Конституции очень много полномочий отдано на уровень регионов — в частности, решение вопросов по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями целого ряда льготных категорий граждан.

«Теперь (вероятно и теоретически) будет возможно установление обеспечения лекарствами и медицинскими изделиями по единым правилам. Нас, конечно же, особенно волнует возможность применения этого подхода относительно людей с генными дерматозами», — указала она.

Введение этих изменений в Конституцию потребует чёткого механизма нормативно-правового и организационного регулирования деятельности, посредством которой нуждающийся в каких-либо видах помощи человек её гарантированно получит, отметила Куратова.

«Важно, чтобы исполнительные органы власти и их службы обеспечили должным образом на практике получение больными лекарств, медицинских изделий и иных гарантированных мер», — указала она.