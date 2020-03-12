Киев, , 18:08 — REGNUM Юристы посольства России на Украине изучают законность решения властей Киева о расторжении договоров с дипломатическим представительством на аренду земельных участков. Об этом 12 марта сообщил ТАСС представитель посольства.

Отмечается, что российские дипломаты не были уведомлены о рассмотрении данного вопроса на сессии городского совета и о принятом депутатами решении посольство узнало из сообщений в СМИ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Киевский городской совет принял решение о расторжении договоров на аренду трёх земельных участков в историческом центре города для строительства новых помещений посольства России. На самих участках, после возвращения их в городскую собственность, решено разбить скверы.

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