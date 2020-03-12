Чебоксары, , 18:06 — REGNUM В Чувашии на очередной сессии Госсовета сегодня, 12 марта, после обсуждения основных вопросов попытались дать оценку действиям экс-главы республики Михаила Игнатьева и несколько раз упоминали СМИ, в том числе ИА REGNUM. Примечательно, что ранее издания, которые критически писали о депутатских сессиях, с высокой парламентской трибуны подвергались негативным оценкам.

В Госсовете Чувашии Cap.ru

Под занавес сессии два депутата-единоросса публично попытались дать оценку действиям бывшего руководителя республики Михаила Игнатьева, который был сначала исключён из партии «Единая Россия» за «нарушение этических норм», а затем президентом Владимиром Путиным отправлен в отставку за «утрату доверия». Первым поставил диагноз бывшему руководителю региона заместитель председателя комитета по государственному строительству Олег Таланов (фракция «Единая Россия»), считая, что это «звёздная болезнь».

Его поддержал Петр Краснов, который ранее поднимал этот вопрос на заседании комитета. Он попросил руководство парламента дать поручение мининформполитики Чувашии «посмотреть по всем средствам массовой информации, которые дотируются и получают субсидии из республиканского бюджета», в части освещения тех событий.

Петр Краснов Cap.ru

«В этот период по вопросу, поднятому Олегом Борисовичем Талановым: где, какая информация, в каком объёме и когда была. Прошу дать полную картину. Потому что это нездорово: то, что происходит в республике и не освещается республиканскими средствами массовой информации. О чём мы говорим вообще тогда? В каком веке мы живём по большому счёту? Мне тоже обидно, это тему я высказал. Кто-то говорит, что после драки кулаками не машут… Это тоже не верно. Почему мы не должны об этом говорить?

Поддерживая решение президента Путина, — это абсолютно верно, к этому всё шло — я хочу спросить вас: ведь в некоторых судьбах Михаил Васильевич Игнатьев сыграл значительную роль, а где же вы, коллеги-товарищи по партии? И не только по партии, а по жизни», — оставил открытым вопрос Петр Краснов.

Вслед за Красновым о СМИ высказался вице-спикер чувашского парламента, глава регионального отделения «Единой России» Юрий Кислов. Он отреагировал на публикацию ИА REGNUM о сорванном рассмотрении одного из вопросов в связи с отсутствием кворума. И призвал депутатов пересмотреть регламент в части ужесточения дисциплины, и тем самым не «давать повод, чтобы о нас всё время так писали».

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