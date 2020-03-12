Симферополь, , 18:16 — REGNUM Единственным источником нарушения прав человека в Крыму является политика США и их вассалов. Об этом 12 марта на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя доклад о «нарушении прав человека» в России, подготовленный Государственным департаментом США.

«Госдеп в своём ежегодном докладе раскритиковал Россию за мифические нарушения прав человека, в том числе за воссоединение Крыма с Россией. Запредельная наглость и лицемерие. На самом деле единственным источником нарушения прав крымчан является политика США и их вассалов», — отметил Аксёнов.

Аксёнов напомнил, что Запад отказывает жителям полуострова в целом ряде фундаментальных прав человека.

«Перечислю по пунктам. Первое. Право на свободу передвижения и выбор места жительства (нарушено в результате транспортной блокады Крыма, запрета на въезд крымчанам в ряд стран, отказов в выдаче виз). Второе. Право на образование (нарушено отказом признавать дипломы крымских вузов, принимать крымчан в ряд зарубежных вузов). Третье. Право на охрану здоровья (нарушено в результате энергетической и водной блокады полуострова со стороны Украины, запрета на ввоз лекарственных препаратов). Четвертое. Право на свободу получения и распространения информации (нарушено в результате ограничений, вводимых Украиной и другими странами по отношению к крымским СМИ). Наконец, планирование Украиной терактов на территории полуострова ставило под угрозу основное право любого человека — право на жизнь», — считает глава Крыма.

Но, по словам главы Крыма, Госдеп США никогда об этом не скажет.

«Потому что «забота» США о правах человека — это только инструмент для достижения геополитических целей западных стран и предлог для вмешательства во внутренние дела суверенных государств», — добавил Аксёнов.

Напомним, ранее Госдепартамент США в своём докладе за 2019 год указывает на то, что Россия якобы нарушает права человека у себя в стране, в том числе и в Крыму, а также в Сирии и в Донбассе.