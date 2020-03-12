Анкара, , 17:59 — REGNUM Продолжение российско-турецких переговоров представителей оборонных ведомств в Анкаре на тему происходящего в сирийской провинции Идлиб состоится 13 марта, сообщает 12 марта минобороны Турции.

Такое решение принято по итогам третьего дня обсуждений ситуации в Идлибе.

Напомним, переговоры российских и турецких военных в Анкаре проходят с 10 марта. Главной темой является организация совместного патрулирования трассы М-4 в Идлибе, начинающегося со середины этого месяца.

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