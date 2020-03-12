Киев, , 17:56 — REGNUM Киевский городской совет на заседании 12 марта принял решение о расторжении договоров на аренду земельных участков с посольством России, передаёт агентство «Укринформ».

Как уточняется, речь идёт о земельных участках, расположенных по нескольким адресам на улицах Спасская и Боричев Ток в Подольском районе Киева.

Согласно договорам, участки в исторической части украинской столицы арендовались для строительства новых помещений посольства России.

В соответствии с сегодняшним решением городского совета эти участки получат статус скверов.