Москва, , 17:52 — REGNUM Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин считает, что в 2020 году уровень бедности в Российской Федерации может вырасти. Об этом Кудрин заявил сегодня, 12 марта, на заседании комитета Совета федерации по бюджету и финансовым рынкам.

Кудрин прямо сказал, что тот прогноз, который Министерство экономического развития сделало на 2020 год, более не актуален. Если цены на нефть останутся на уровне 35 доларов за баррель, а доллар будет стоить порядка 72 рублей, то Россия недополучит порядка 3 трлн рублей. Бюджетный дефицит подойдет к отметке в 2% ВВП.

Все те меры социальной поддержки, которые предложил президент России Владимир Путин для снижения уровня бедности в стране, в итоге не достигнут цели — уровень бедности не снизится, а возможно, и увеличится, считает Кудрин.

«Наоборот, мы встречаемся с вызовами как минимум неуменьшения бедности. К сожалению, может быть даже увеличение», — сказал Кудрин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня на торгах за доллар США дают уже 75 рублей, а котировки основной марки российской нефти — Urals — упали уже ниже $30 за баррель.