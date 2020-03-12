Иваново, , 17:50 — REGNUM Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, находящегося под следствием, переведут под домашний арест. Решение принял 12 марта Басманный районный суд Москвы.

«Басманный районный суд Москвы только что отправил Павла Алексеевича на домашний арест по месту жительства», — сообщила ТАСС адвокат Конькова Анна Коткова.

По её словам, защита настаивала на смягчении меры пресечения в отношении бывшего губернатора в связи с состоянием его здоровья — у него хронический диабет тяжелой формы.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Павел Коньков, занимавший пост губернатора Ивановской области до октября 2017 года, был задержан в рамках уголовного дела о хищении 700 млн рублей в конце мая 2019 года. С июня того же года он находился под стражей. В январе 2020 года суд продлил арест бывшего ивановского губернатора до 30 апреля.

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