Половинский район, Курганская область, 12 марта 2020, 17:45 — REGNUM В Курганской области депутаты Половинской районной думы приняли 12 марта решение прекратить полномочия главы Армэна Хачатуряна. Руководитель района заявил, что уходит в предпринимательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Об этом Армэн Хачатурян сообщил газете «Вестник района».
Выборы депутатов Половинской районной думы состоятся в сентябре 2020 года. Армэн Хачатурян, согласно его заявлению, будет участвовать в праймериз.
Полномочия главы Половинского района временно возложены на первого заместителя Вадима Меньшикова.