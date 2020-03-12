Половинский район, Курганская область, , 17:45 — REGNUM В Курганской области депутаты Половинской районной думы приняли 12 марта решение прекратить полномочия главы Армэна Хачатуряна. Руководитель района заявил, что уходит в предпринимательство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Об этом Армэн Хачатурян сообщил газете «Вестник района».

«Своё общественно-политическое будущее я вижу в роли депутата, если, конечно, меня поддержат избиратели. Поработав в исполнительной ветви власти, я увидел, что некоторые вопросы сложно, а иногда и невозможно решить из-за несовершенства законодательства. И считаю, что задача депутатов — быть активными, выступать с инициативой о корректировке или изменении каких-то законов, законодательных актов», — считает сложивший полномочия глава муниципалитета.

Выборы депутатов Половинской районной думы состоятся в сентябре 2020 года. Армэн Хачатурян, согласно его заявлению, будет участвовать в праймериз.

Полномочия главы Половинского района временно возложены на первого заместителя Вадима Меньшикова.