Санкт-Петербург, , 17:45 — REGNUM Губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области на встрече в четверг, 12 марта, договорились о расширении координационного совета для решения вопросов по социально-экономической интеграции двух регионов. Об этом сообщает пресс-служба областной администрации.

Александр Дрозденко договорился с Александром Бегловым о расширении президиумом и отраслевыми рабочими группами существующего координационного совета. А главной задачей рабочих групп станет подготовка решений этого совета.

«Туда войдут представители профильных комитетов, общественных организаций, эксперты. Президиум будет сформирован из членов правительства и руководителей комитетов Санкт-Петербурга и Ленинградской области. При необходимости решения координационного совета будут оформляться законами субъектов Федерации», — сообщил об итогах встречи Александр Дрозденко.

Первое заседание обновленного координационного совета планируется провести в мае текущего года. Первоочерёдными вопросами будут: разработка мероприятий по интеграции систем социальной поддержки жителей города и области, транспортной системы, совместное развитие туризма, обеспечение продовольственной безопасности и оценка численности населения Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Отметим, что встреча проходила в здании администрации Ленинградской области, этот визит губернатора Петербурга в администрацию соседнего региона, как отмечают в пресс-службе правительства региона, стал первым за последние 20 лет.

«Впервые с 1999 года губернатор Петербурга посещает администрацию Ленинградской области. 20 лет назад (губернатор Петербурга) Владимир Яковлев приехал на инаугурацию (губернатора Ленобласти) Валерия Сердюкова», — уточняют в сообщении.