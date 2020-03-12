Севастополь, , 17:45 — REGNUM Невозможно долго рассуждать и обсуждать, как изменят Конституцию России, время требует быстрых решений, заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев 12 марта во время обсуждения поправок к Конституции РФ в Заксобрании Севастополя.

«Кто бы мог ещё в декабре 2019 года представить себе то, что происходит сейчас? Коронавирус, закрытие границ с Китаем, обрушение цен на нефть, волатильность курса валют. Каждый день всё меняется. Поэтому рассуждать и долго обсуждать, как мы поменяем закон, как мы защитим наших граждан, просто невозможно. Время требует быстрых решений», — отметил Развожаев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма, а также Законодательного собрания Севастополя поддержали поправки к Конституции РФ. При этом и. о. губернатора Михаил Развожаев высказал мнение о том, что в Севастополе как нигде необходимо консолидироваться вокруг позиции президента, который в 2014 году принял решение поддержать крымчан в желании присоединиться к России.

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