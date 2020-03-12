Севастополь, 12 марта 2020, 17:45 — REGNUM Невозможно долго рассуждать и обсуждать, как изменят Конституцию России, время требует быстрых решений, заявил и. о. губернатора Михаил Развожаев 12 марта во время обсуждения поправок к Конституции РФ в Заксобрании Севастополя.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Государственного совета Крыма, а также Законодательного собрания Севастополя поддержали поправки к Конституции РФ. При этом и. о. губернатора Михаил Развожаев высказал мнение о том, что в Севастополе как нигде необходимо консолидироваться вокруг позиции президента, который в 2014 году принял решение поддержать крымчан в желании присоединиться к России.
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