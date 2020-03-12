Кострома, 12 марта 2020, 17:35 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы поддержали поправки к Конституции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Голосование состоялось 12 марта.
Мнение депутатов было почти единогласным, включая представителей оппозиционных фракций. Ярым противником изменений в основной закон страны стал лишь депутат Владимир Михайлов.
«Существующая Конституция только декларирует нам права. При ней обесценены сбережения наших родителей, развалена вся промышленность, 80% граждан стали если не нищими, то бедными. При этой Конституции «Единая Россия» монополизировала и удерживает всю власть в стране. Но, несмотря на это, та Конституция давала нам надежду на сменяемость власти. Сегодня никакой сменяемости нет и не будет в обозримом будущем. Кроме этого, сегодня в Конституцию закладывается нищета нашего народа. МРОТ привязывается к прожиточному минимуму. Да, прожиточный минимум должен быть, но для тех людей, которые не могут зарабатывать. Пока у нас не будет законодательно закреплено то, что МРОТ должен обеспечивать достойную жизнь, мы будем плохо жить. Категорически против этого закона», — сказал депутат на заседании регионального парламента.
Противоположное мнение выразил руководитель фракции от «ЛДПР» Юрий Кудрявцев. Он разобрал суть некоторых поправок и объяснил, почему считает их полезными.
С предлагаемыми изменениями в Конституцию согласились и представители «Справедливой России». Любопытно, что позиции коммунистов по рассматриваемой теме разделились.
Позицию Головникова раскритиковал депутат Валерий Ижицкий
В обращении к депутатам Ижицкий отметил, что вопрос национальной важности обсуждается «очень скромно» и в «спешном порядке».
В итоге, за принятые Госдумой и Советом Федерации поправки в Конституцию РФ проголосовал 31 депутат Костромской областной думы, один парламентарий воздержался, ещё один проголосовал против.