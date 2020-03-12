Кострома, , 17:35 — REGNUM Депутаты Костромской областной думы поддержали поправки к Конституции. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Голосование состоялось 12 марта.

Заседание Костромской областной думы Kosoblduma.ru

Мнение депутатов было почти единогласным, включая представителей оппозиционных фракций. Ярым противником изменений в основной закон страны стал лишь депутат Владимир Михайлов.

«Существующая Конституция только декларирует нам права. При ней обесценены сбережения наших родителей, развалена вся промышленность, 80% граждан стали если не нищими, то бедными. При этой Конституции «Единая Россия» монополизировала и удерживает всю власть в стране. Но, несмотря на это, та Конституция давала нам надежду на сменяемость власти. Сегодня никакой сменяемости нет и не будет в обозримом будущем. Кроме этого, сегодня в Конституцию закладывается нищета нашего народа. МРОТ привязывается к прожиточному минимуму. Да, прожиточный минимум должен быть, но для тех людей, которые не могут зарабатывать. Пока у нас не будет законодательно закреплено то, что МРОТ должен обеспечивать достойную жизнь, мы будем плохо жить. Категорически против этого закона», — сказал депутат на заседании регионального парламента.

Противоположное мнение выразил руководитель фракции от «ЛДПР» Юрий Кудрявцев. Он разобрал суть некоторых поправок и объяснил, почему считает их полезными.

«Исключить из Конституции количество сроков, на которые можно избирать главу государства… У нас как-то пытаются, что вот чем больше кандидатов в президенты, тем лучше. Как раз многие «друзья» на Западе того и ждут, чтобы кого угодно и как угодно посадить на высший государственный пост. Дальше очень важный момент: примат международного права над национальным — убрать. У нас в свое время под государство была заложена мина замедленного действия — право наций на самоопределение. И эта мина, к сожалению, взорвалась, что очень сильно навредило нашему государству. У нас есть автономии и республики, и у них время от времени возникают надгосударственные желания. Желание общества должно быть выработанное, но одно. Поэтому принципиальная позиция ЛДПР такая: мы поправки поддерживаем, нам нужно стабильное государство. Хватит нам потрясений и революций».

С предлагаемыми изменениями в Конституцию согласились и представители «Справедливой России». Любопытно, что позиции коммунистов по рассматриваемой теме разделились.

«Несмотря на то, что часть предложенных нами поправок не были учтены, считаем возможным поддержать закон о поправках к Конституции», — отметил руководитель фракции КПРФ в Костромской областной думе Вячеслав Головников.

Позицию Головникова раскритиковал депутат Валерий Ижицкий

«Почему некоторые представители фракции будут голосовать «за», я не очень понимаю. КПРФ не голосовала за эту Конституцию. Это еще раз говорит о том, что к фракции они не имеют никакого отношения».

В обращении к депутатам Ижицкий отметил, что вопрос национальной важности обсуждается «очень скромно» и в «спешном порядке».

В итоге, за принятые Госдумой и Советом Федерации поправки в Конституцию РФ проголосовал 31 депутат Костромской областной думы, один парламентарий воздержался, ещё один проголосовал против.