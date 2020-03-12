Москва, , 17:42 — REGNUM Слухи о том, что Россия якобы собирается вводить свой контингент в Афганистан, ложны, сообщила 12 марта журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя сообщения в СМИ о том, что спецпредставитель российского президента по Афганистану Замир Кабулов якобы заявлял о планах ввести войска в эту страну, Захарова выразила позицию Москвы:

«Она заключается в том, что Россия ни при каких обстоятельствах не планировала и не планирует направлять свои войска в Афганистан».

По словам российского дипломата, речь идёт о возможном «расширении сотрудничества» Москвы и Кабула в противодействии терроризму и распространению наркоторовли — «через взаимодействие в военно-технической сфере, а также в области подготовки квалифицированных кадров».

Напомним, Соединённые Штаты начали вывод своих войск из Афганистана после подписания меморандума о мире с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Угроза распространения терроризма в стране и «экспорт» наркотиков сохраняется.

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