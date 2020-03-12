Мурманск, , 17:31 — REGNUM Мурманская областная Дума одобрила поправки к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.

За принятие закона о поправках проголосовало 26 депутатов. Воздержались — два. Единственным, кто проголосовал против поправок оказался депутат от «Справедливой России» Александр Макаревич.

Агентству СеверПост он рассказал, что это решение продиктовано двумя, на его взгляд, важнейшими причинами.

«Во-первых, там нет принципиально важных вещей для наших граждан, а именно — возвращения к прежнему возрасту выхода на пенсию. Это принципиальная позиция, и я с неё не сворачиваю», — заявил Макаревич.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельском областном собрании против поправок выступила вся фракция КПРФ.