Мурманск, 12 марта 2020, 17:31 — REGNUM Мурманская областная Дума одобрила поправки к Конституции РФ. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе заксобрания.
За принятие закона о поправках проголосовало 26 депутатов. Воздержались — два. Единственным, кто проголосовал против поправок оказался депутат от «Справедливой России» Александр Макаревич.
Агентству СеверПост он рассказал, что это решение продиктовано двумя, на его взгляд, важнейшими причинами.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельском областном собрании против поправок выступила вся фракция КПРФ.