Киев, , 17:30 — REGNUM Если так легко и безнаказанно можно сбить с ног советника секретаря Совнацбеза Украины — это означает полную делегитимацию государственных институтов, заявил сегодня, 12 марта, политолог Николай Спиридонов.

По его словам, властям необходимо провести скорейшее расследование инцидента и наказать виновных.

«Иначе так и главу Верховной рады могут вскоре уронить, и премьер-министра», — прогнозирует эксперт.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, 12 марта, советник секретаря СНБО Сергей Сивохо представил в Киева «Национальную платформу примирения и единства» для Донбасса, однако мероприятие было сорвано радикалами. В ходе стычки Сивохо толкнули на пол.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Даниловзаявил, что инцидент с Сивохо является недопустимым, но добавил, что пострадавший является лишь одним из его 11 внештатных советников на общественных началах и «никогда не был уполномочен официально представлять позицию СНБО Украины». Данилов уточнил, что каждый из его внештатных советников имеет свою собственную позицию по ключевым вопросам, и это нормально.

Напомним, что по итогам столкновений полиция задержала 15 радикалов и возбудила уголовное дело. О дальнейшей судьбе задержанных пока ничего не известно.