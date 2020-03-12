Ростов-на-Дону, , 17:32 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ростовской области большинством голосов ободрили поправки к Конституции РФ. Внеочередное заседание донского парламента состоялось сегодня, 12 марта, передаёт ИА REGNUM.

47 народных избранников проголосовали за, шестеро воздержались, один проголосовал против.

«Изменения в Конституцию РФ, инициированные президентом России, направлены на обеспечение суверенитета нашей страны, закрепление социальных гарантий для граждан, развитие политической системы, повышение роли парламента, совершенствование формирования структуры органов государственной власти, установление единства системы публичной власти, на повышение требований к лицам, занимающим ключевые государственные должности», — отметил перед заседанием председатель комитета регионального Закса по законодательству, государственному строительству, местному самоуправлению и правопорядку Александр Косачёв («Единая Россия»).

Как сообщало ИА REGNUM, общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ намечено на 22 апреля 2020 года.