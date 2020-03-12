Вашингтон, , 17:27 — REGNUM Американское агентство Bloomberg считает, что Российская Федерация выиграет нефтяную войну против Саудовской Аравии, так как у Москвы есть как минимум четыре преимущества. Соответствующий материал опубликован сегодня, 12 марта.

По мнению агентства, саудиты не смогут долгое время держать низкие цены на нефть. В России же нефть производится по относительно низкой себестоимости, а это значит, что российский нефтяной сектор более устойчив к низким ценам.

Среди других приемуществ России — это развития инфраструктура — доставка российской нефти в Европу осуществляется быстрее и дешевле, чем доставка саудовской нефти.

Два других приемущества России — это гибкая налоговая система, которая позволяет не жать нефтяным компаниями разориться, и плавающий курс рубля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский журнал Forbes ранее написал, что Россия скорее всего выиграет нефтяную войну против саудитов.

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