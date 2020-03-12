Вашингтон, , 17:27 — REGNUM О закрытии американского Конгресса для широкой общественности до 1 апреля сообщается в заявлении главного законодательного органа США, распространённом 12 марта.

Эти меры связаны с распространением вируса COVID-19. Сами депутаты и сотрудники Конгресса, а также журналисты смогут приходить в здание Капитолия.

Напомним, ВОЗ 11 марта объявила о пандемии уханьского вируса. В США к настоящему моменту коронавирусом инфицированы 1322 человек, смертельных случаев 38, выздоровели 15 человек.