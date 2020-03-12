Москва, , 17:26 — REGNUM Конституционный процесс в России должен идти постоянно. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Несмотря на то, что президент обозначил срок 30−50 лет, я всё-таки рекомендовал бы обратить внимание на стремительно меняющийся мир. И, на мой взгляд, совершенно необходимо запустить конституционный процесс, сделав его постоянным. Ни в коем случае нельзя распускать рабочую группу — нужно её расширить, укрепить юристами, историками и так далее, — и конституционный процесс нужно сделать перманентным», — заявил Мухин.

«Потому что мир меняется, появляются новые вызовы. Не собирать же каждый раз новый состав рабочей группы?» — добавил он.