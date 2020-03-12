Москва, , 17:23 — REGNUM Россия вносит поправки о защите суверенитета в Конституцию в качестве защитной меры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«На мой взгляд, в этой связи необходимо давать понять, что поправки к Конституции носят вынужденный, защитный характер. Это вещь, которая является признаком суверенного государства», — заявил Мухин.

Помимо этого нельзя спускать ни одного случая, ни одного инцидента, который был зафиксирован в установленном порядке. Например, мне крайне обидно было, что российская сторона мало внимания уделяет кейсу с поддельным подписями Родченкова. Мы на одном из заседаний говорили о том, что международные инциденты необходимо фиксировать и они должны иметь правовые последствия в обязательном порядке», — подчеркнул он.