Севастополь, , 17:30 — REGNUM И.о. губернатора Михаил Развожаев удивился отсутствию единодушия в Заксобрании Севастополя при обсуждении поправок к Конституции РФ. Об этом он заявил 12 марта во время обсуждения в городском парламенте.

«У меня такое впечатление, что я вообще не в Севастополе нахожусь, а где-то в другом месте. Потому как первому созыву Законодательного собрания выпала историческая миссия быть парламентом «Русской весны», а второму созыву Законодательного собрания Севастополя выпала особая миссия участвовать в историческом событии — в изменении основного закона нашей страны», — отметил Развожаев.

По его словам, в Севастополе как нигде нужно консолидироваться вокруг позиции президента, который в 2014 году не задумываясь принял решение поддержать крымчан в желании присоединиться к России.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта депутаты Государственного совета Крыма, а также Законодательного собрания Севастополя поддержали поправки к Конституции России. От голосования воздержались лишь представители КПРФ.

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