Киев, , 17:19 — REGNUM Глава офиса президента Украины Андрей Ермак, по сути, решил начать прямые переговоры с республиками Донбасса, заявил украинский политолог Юрий Романенко, комментируя итоги переговоров, состоявшихся накануне в Минске.

Эксперт отмечает, что сам президент Зеленский может и не понимает, что, вообще, происходит — «но когда его начнут выносить, то это будет мало интересовать, что он понимал или не понимал».

«Пока очевидно одно — в условиях, когда мир летит в тартарары из-за вируса и глобального экономического кризиса, Зеленский решил, что можно продать одну тему — мир любой ценой. Вот эта любая цена его и погубит», — делает вывод политолог.

ИА REGNUM напоминает, что 11 марта в Минске состоялось очередное заседание контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, на котором присутствовали руководитель офиса президента Андрей Ермак и замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. В частности, стороны договорились подписать решение о создании консультативного совета.

Дмитрий Козак позже уточнил, что предлагается создать «диалоговую площадку с участием представителей «нормандского формата» и сторон конфликта».

Сегодня, 12 марта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что консультативный совет — «это дополнительный механизм, который призван повысить эффективность работы по поискам решений проблемы Донбасса».

Глава офиса Зеленского ситуацию с созданием консультативного совета до сих пор не комментировал.

Официальное подписание документов по этому совету планируется на 25 марта.