Чебоксары, , 17:18 — REGNUM В Госсовете Чувашии сегодня, 12 марта, впервые попытались обсудить «одно очень чрезвычайное событие», которое произошло ещё в конце января, — скандальную отставку с поста главы республики Михаила Игнатьева. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, через полтора месяца первым с трибуны парламента об этом заговорил заместитель председателя комитета по государственному строительству Олег Таланов (фракция «Единая Россия»), поставив свой диагноз бывшему руководителю региона — «звёздная болезнь».

Олег Таланов Cap.ru

Парламентарий обратился к депутатам после обсуждения вопросов повестки дня, оценив исключение из партии «Единая Россия» Михаила Игнатьева и его последующую отставку с должности главы Чувашии за утрату доверия «как одно очень чрезвычайное событие». Олег Таланов так разволновался, что сначала чуть не назвал бывшего руководителя региона Валерием, потом Николаем Васильевичем.

«Прошу прощения, волнуюсь», — признался депутат.

Он напомнил, что эти события обсуждались «во всех регионах, СМИ это довольно активно обсуждали».

«У нас в средствах массовой информации обсуждалось. Но, на мой взгляд, Государственный совет не дал оценку поведению главы Чувашии. И как-то сидим тихо и молчим… Тем не менее мои избиратели, знакомые обращались ко мне и не раз (с вопросом): «Почему вы молчите, почему оценку не даёте?». Мы попытались поднять вопрос на комитете по госстроительству. Основные два мотива, почему дальше вопрос не пошёл: то, что надо было своевременно в средствах массовой информации своё мнение выразить, второе — что уже поздно, времени много прошло. Я думаю, это не так», — высказал мнение Олег Таланов, пояснив, что главный рупор парламентария — это трибуна Госсовета.

«И второе, на счёт поздно: дело в том, что это первая сессия после этих событий. И 30 минут (время, которое отводится на обсуждение вопросов вне повестки дня, — Прим. ИА REGNUM) — это как раз то время, где можно выразить свои мысли, высказать своё мнение. Пользуясь этой трибуной, я естественно, обращаюсь к своим избирателям и хочу сказать, что я к этому событию, к этому поведению отношусь крайне негативно, крайне отрицательно. Считаю это звёздной болезнью. Считаю, что высшее должностное лицо региона так себя вести не должно».

С ним был солидарен Петр Краснов:

«Поддерживаю решение президента Путина — это абсолютно верно. К этому всё шло».

Как сообщало ИА REGNUM, 29 января 2020 года президент России Владимир Путин отправил в отставку за главу Чувашии Михаила Игнатьева, который руководил регионом почти 9,5 лет. Этому предшествовали два скандала, которые последовали один за другим. 18 января на Дне чувашской и российской печати он заявил, что надо «мочить» тех, кто «хорошо трудоустраиваются и начинают писать, не зная о чём и о ком, — лишь бы, значит, заработать на разных схемах». Фраза вызвала резонанс, и 20 января Игнатьев вынужден был объясниться и извиниться.

Читайте также: От хамства — до призыва «мочить» журналистов: скандал в Чувашии

А также: Опля! Глава Чувашии устроил цирк с вручением ключей от пожарных машин

Но уже 23 января вспыхнул новый скандал: в сети стало распространяться видео с вручением ключей от пожарной машины, где Игнатьев вынуждал офицера МЧС подпрыгивать за ними. После данного инцидента «Единая Россия» исключила Игнатьева из партии за «нарушение этических норм», затем президент отправил его в отставку в связи с «утратой доверия».