Москва, , 17:17 — REGNUM США идут на притеснение интересов стран Европы ради того, чтобы сузить рынок сбыта для российских компаний. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 12 марта заявил генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин на заседании временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

«Проблема в том, что наши «западные партнёры» на данном этапе вышли за рамки приличия. Я здесь намекаю на знаменитого госсекретаря Майка Помпео, который на Мюнхенской конференции 2020 много чего сказал и много чего сделал. Я имею в виду принуждение членов Атлантической солидарности к тому, чтобы совершенно полностью потерять суверенитет», — заявил Мухин.

«Нельзя игнорировать это по одной простой причине — Россия тоже европейская страна и косвенно нас это касается в полной мере. Доходило до того, что странам Европы предлагали взятки за отказ от контрактов с Россией на энергоносители и перевод на покупку пресловутых «молекул свободы», — подчеркнул он.