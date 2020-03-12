Вильнюс, , 17:16 — REGNUM Литва, Латвия и Эстония на уровне министерств здравоохранения трёх стран договорились о координации действий на фоне угроз распространения коронавируса нового типа, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 12 марта.

Министерство здравоохранения Литвы объявило, что намерено обмениваться информацией о заболевших, координировать действия на границах, оказывать друг-другу необходимую помощь, проводить регулярные конференц-звонки министров трёх стран и экспертов.

В Литве в настоящий момент установлено 3 заразившихся коронавирусом, в Латвии — 16 человек, в Эстонии — 17 человек.